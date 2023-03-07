Садовский (Ермилов) Пров Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовский (Ермилов) Пров Михайлович

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Место рождения

Ливны, город Ливны, Орловская область

Дата рождения

23.10.1818

Дата смерти

28.07.1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Ливны, город Ливны, Орловская область
Место жительства
С 1838
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
28.07.1872
Москва, город федерального значения Москва
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