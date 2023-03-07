Садовский (Ермилов) Пров Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.10.1818
Дата смерти28.07.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1838
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
28.07.1872