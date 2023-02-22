Носов Алексей Ипатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1899
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Носов Ипат Степанович
Мать: Носова Евлампия
Рождение ребёнка
1853
Сын: Носов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Носова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Носова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Носова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витушкина Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Носова Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носова Авдотья Ивановна
Смерть
1899