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Носов Алексей Ипатов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Носов Ипат Степанович

Мать: Носова Евлампия

Рождение ребёнка
1853

Сын: Носов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Носова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Носова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Носова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витушкина Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Носова Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Авдотья Ивановна

Смерть
1899
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