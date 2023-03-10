Тибутев Леонтий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1933
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1882
Мать ребёнка: Тибутева Анна Зотова
Рождение ребёнка
24.02.1894
Сын: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич
Мать ребёнка: Тибутева Анна Зотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Тибутева Анна Зотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тибутева Анна Зотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тибутева Анна Зотова
Смерть
После 1933