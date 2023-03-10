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Тибутев Леонтий Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тибутев Никифор Филатович

Мать: Тибутева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1882

Сын: Тибутев Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Тибутева Анна Зотова

Рождение ребёнка
24.02.1894

Сын: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич

Мать ребёнка: Тибутева Анна Зотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Тибутева Анна Зотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тибутев (федотов) Сергей

Мать ребёнка: Тибутева Анна Зотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тибутева Анна Зотова

Смерть
После 1933
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