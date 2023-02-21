Пономарев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1958

Отец: не указан

Мать: Попова Зоя Петровна

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