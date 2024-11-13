Флеер Екатерина Емельяновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Екатерина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флеер Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Флеер Петр Леонидович

Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович

Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.09.1885 ст.

Сын: Флеер Павел Леонидович

Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1889 ст.

Дочь: Заваруева (Флеер) Марионилла Леонидовна

Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович

Бунбуй, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кокорина (Флеер) Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Флеер Аркадий Леонидович

Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шмуйлович (Флеер) Олимпиада Леонидовна

Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Флеер) Елизавета Леонидовна

Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Иванчикова (Флеер) Зинаида Леонидовна

Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Флеер Григорий Леонидович

Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Флеер) Агния Леонидовна

Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович

Смерть
Неизвестно

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