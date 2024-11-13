Флеер Екатерина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович
Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.09.1885 ст.
Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1889 ст.
Дочь: Заваруева (Флеер) Марионилла Леонидовна
Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович
Бунбуй, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кокорина (Флеер) Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Шмуйлович (Флеер) Олимпиада Леонидовна
Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Флеер) Елизавета Леонидовна
Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Иванчикова (Флеер) Зинаида Леонидовна
Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Флеер Григорий Леонидович
Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Флеер) Агния Леонидовна
Отец ребёнка: Флеер Леонид Михайлович
Смерть
Неизвестно