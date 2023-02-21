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Лаврентий
Лаврентий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1742
Дата смерти
1813
Пол
Мужской
Отец
Михаил
Мать
Пелагея
1703 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец:
Михаил
Мать:
Пелагея
Смерть
1813
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