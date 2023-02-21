Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Мать

1703 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Михаил

Мать: Пелагея

Смерть
1813
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