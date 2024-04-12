Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Илья Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Илья Афанасьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София

Бракосочетание
До 1830

Жена: Фуното/фонотова/баркэт София

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Ильич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Лазарь Ильич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София

Смерть
Около 1848
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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