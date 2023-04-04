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Архипов Матвей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1771 и 1774

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Архипова Анисья

Чернореченская крепость, Оренбург
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Архипова Анисья

Чернореченская крепость, Оренбург
Рождение ребёнка
1820

Сын: Архипов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Архипова Анисья

Чернореченская крепость, Оренбург
Смерть
После 1834
Чернореченская крепость, Оренбург
Рождение ребёнка
18.05.1882

Сын: Архипов Константин Александрович

Мать ребёнка: Архипова Анисья

Оренбург
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