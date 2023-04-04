Архипов Матвей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1771 и 1774
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Архипова Анисья
Чернореченская крепость, Оренбург
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Архипова Анисья
Чернореченская крепость, Оренбург
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Архипова Анисья
Чернореченская крепость, Оренбург
Смерть
После 1834
Чернореченская крепость, Оренбург
Рождение ребёнка
18.05.1882
Сын: Архипов Константин Александрович
Мать ребёнка: Архипова Анисья
Оренбург