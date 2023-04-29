Петров Еремий Зотеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Еремий Зотеев

Петров Еремий Зотеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

04.05.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
04.05.1885 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 22 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1885 г 39) 4/5 мая сельский обыватель Еремий Зотеев Петров, 56 лет от чахотки.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close