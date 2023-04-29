Петров Еремий Зотеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1829
Дата смерти04.05.1885 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
04.05.1885 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 22 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1885 г 39) 4/5 мая сельский обыватель Еремий Зотеев Петров, 56 лет от чахотки.