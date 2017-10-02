Тюрин Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Фёдор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.2017

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2017

Отец: Тюрин Андрей Владимирович

Мать: Тюрина Анна Владимировна

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