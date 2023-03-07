Медведев Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Медведев Тимофей Потапов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Медведева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Медведева Матрона Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Медведева Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Медведев Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Аграфена
Смерть
1834