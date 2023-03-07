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Медведев Иван Тимофеевич

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Место рождения

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Медведев Тимофей Потапов

Мать: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Медведева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Медведева Матрона Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Медведева Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Медведев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Аграфена

Смерть
1834
Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
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