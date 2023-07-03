Пятницкова Фекола — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницкова Фекола

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1906

Дочь: Пятницкова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Пятницков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пятницков Федор Николаевич

Отец ребёнка: Пятницков Николай Иванович

Филиппенков, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фетисова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Пятницков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно