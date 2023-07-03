Пятницкова Фекола
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1906
Дочь: Пятницкова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Пятницков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Пятницков Федор Николаевич
Отец ребёнка: Пятницков Николай Иванович
Филиппенков, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фетисова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Пятницков Николай Иванович
Смерть
Неизвестно