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Минагулов Асаф

Место рождения

д. Абдульменево

Дата рождения

1930

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Минагулов Муллахмет

Мать: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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