Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Михайлов

Рождение ребёнка
1781

Сын: Богородский Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Богородский Иван Петрович (1781 - ?) Родился в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Из 1-го класса 22 июля 1794 года определен... Показать все
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Александр Петров

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Александр Петрович (1785 - ?) Родился в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. В 1802 определен в пономаря к церкви села Прохоровского Ярославского уезда. В 1803 году пере... Показать все
Рождение ребёнка
1790

Сын: Великосельский Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Великосельский Иосиф Петрович (1790 — 1854) Родился 1 апреля 1788 года в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. С 1801 года обучался в Ярославской духовной семинарии. 17... Показать все
Рождение ребёнка
1794

Сын: Федор Петров

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Федор Петрович (1794 - 1832) Родился в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. В 1807 году определен в пономаря к церкви села Никольского на Бою Ярославского уезда. В 1815 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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