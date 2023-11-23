Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Петр Михайлов
Богородский Иван Петрович (1781 - ?) Родился в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Из 1-го класса 22 июля 1794 года определен... Показать все
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Александр Петров
Отец ребёнка: Петр Михайлов
Александр Петрович (1785 - ?) Родился в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. В 1802 определен в пономаря к церкви села Прохоровского Ярославского уезда. В 1803 году пере... Показать все
Рождение ребёнка
1790
Сын: Великосельский Иосиф Петрович
Отец ребёнка: Петр Михайлов
Великосельский Иосиф Петрович (1790 — 1854) Родился 1 апреля 1788 года в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. С 1801 года обучался в Ярославской духовной семинарии. 17... Показать все
Рождение ребёнка
1794
Сын: Федор Петров
Отец ребёнка: Петр Михайлов
Федор Петрович (1794 - 1832) Родился в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. В 1807 году определен в пономаря к церкви села Никольского на Бою Ярославского уезда. В 1815 ... Показать все
Смерть
Неизвестно