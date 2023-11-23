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Мария Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Никита Алексеев

Мать: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Леонтьев

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марфа Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Леонтьев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Михаил Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Леонтьев

Михаил Иоаннович (1760 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Иоанна Леонтьевича. Служил священником том же селе. Жена его Прасковья Матвеевна (1765-?)2 , дочь священника Матве... Показать все
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Татьяна Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Леонтьев

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ушаков Иван Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Леонтьев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Петр Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Леонтьев

Петр Иоаннович (1773 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Иоанна Леонтьевича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии рукоположен во диакона там же. Жена его Евдокия Куз... Показать все
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ушаков Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Леонтьев

Ушаков Алексей Иоаннович (1783 — 1841) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда Иоанна Леонтьевича. С 1805 года — священник Воскресенской церкви г.Романов-Борисоглебска. Умер 15 феврал... Показать все
Смерть
Неизвестно

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