Мария Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Никита Алексеев
Мать: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Леонтьев
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марфа Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Леонтьев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Михаил Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Леонтьев
Михаил Иоаннович (1760 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Иоанна Леонтьевича. Служил священником том же селе. Жена его Прасковья Матвеевна (1765-?)2 , дочь священника Матве... Показать все
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Татьяна Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Леонтьев
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ушаков Иван Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Леонтьев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Петр Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Леонтьев
Петр Иоаннович (1773 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Иоанна Леонтьевича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии рукоположен во диакона там же. Жена его Евдокия Куз... Показать все
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Иоанн Леонтьев
Ушаков Алексей Иоаннович (1783 — 1841) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда Иоанна Леонтьевича. С 1805 года — священник Воскресенской церкви г.Романов-Борисоглебска. Умер 15 феврал... Показать все
Смерть
Неизвестно