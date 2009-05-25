(Журавлева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Журавлева) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1940

Дата смерти

25.05.2009

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1940

Отец: Чернышев Михаил Васильевич

Мать: Чернышев Анна

Рождение ребёнка
29.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Борис Дмитриевич

Норильск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Борис Дмитриевич

Смерть
25.05.2009
Минусинск
Похороны
Неизвестно
Минусинск
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