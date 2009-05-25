(Журавлева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1940
Дата смерти25.05.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1940
Отец: Чернышев Михаил Васильевич
Мать: Чернышев Анна
Рождение ребёнка
29.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Борис Дмитриевич
Норильск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.2009
Минусинск
Похороны
Неизвестно
Минусинск