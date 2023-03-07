Шавкунова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунова Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1686 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Гликерия Афанасьева

Отец ребёнка: Шавкунов Афонасий Семенов

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Шавкунов Гаврило Афанасьев

Отец ребёнка: Шавкунов Афонасий Семенов

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Шавкунов Лев Афанасьев

Отец ребёнка: Шавкунов Афонасий Семенов

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавкунов Афонасий Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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