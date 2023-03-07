Шавкунова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Гликерия Афанасьева
Отец ребёнка: Шавкунов Афонасий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Шавкунов Гаврило Афанасьев
Отец ребёнка: Шавкунов Афонасий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1721
Отец ребёнка: Шавкунов Афонасий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717