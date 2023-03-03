Аляпскова Неонила Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляпскова Неонила Исидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

После 1894

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Аляпсков Михаил Арсеньевич

Отец ребёнка: Аляпсков Арсений Иванович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1894

Сын: Аляпсков Георгий Арсеньевич

Отец ребёнка: Аляпсков Арсений Иванович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Крылова Анисия Арсеньевна

Отец ребёнка: Аляпсков Арсений Иванович

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Аляпскова Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Аляпсков Арсений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аляпсков Арсений Иванович

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1894
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