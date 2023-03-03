Аляпскова Неонила Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиПосле 1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Аляпсков Михаил Арсеньевич
Отец ребёнка: Аляпсков Арсений Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1894
Сын: Аляпсков Георгий Арсеньевич
Отец ребёнка: Аляпсков Арсений Иванович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Крылова Анисия Арсеньевна
Отец ребёнка: Аляпсков Арсений Иванович
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Аляпскова Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Аляпсков Арсений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1894