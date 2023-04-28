Кувыркин Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения25.07.1923
Дата смерти22.07.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1923
Военная служба
25.07.1923
Рождение ребёнка
11.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кувыркина Зоя Никитична
Рождение ребёнка
17.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кувыркина Зоя Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувыркина Зоя Никитична
Смерть
22.07.1978
г.Загорск Московской обл.