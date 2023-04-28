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Кувыркин Владимир Петрович

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

25.07.1923

Дата смерти

22.07.1978

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1923

Отец: Кувыркин Петр (Егорович)

Мать: Кувыркина Антонина Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Военная служба
25.07.1923
Рождение ребёнка
11.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кувыркина Зоя Никитична

Рождение ребёнка
17.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кувыркина Зоя Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувыркина Зоя Никитична

Смерть
22.07.1978
г.Загорск Московской обл.
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