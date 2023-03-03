Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиПосле 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1885
Рождение ребёнка
До 1886
Сын: Смоляков Николай Никифорович
Отец ребёнка: Смоляков Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
05.07.1890
Дочь: Иноземцева Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Смоляков Никифор Матвеевич
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Рождение ребёнка
11.09.1893
Дочь: Захарова Любовь Никифоровна
Отец ребёнка: Смоляков Никифор Матвеевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Смоляков Никита Никифорович
Отец ребёнка: Смоляков Никифор Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1893