Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

После 1893

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1885

Муж: Смоляков Никифор Матвеевич

Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Смоляков Николай Никифорович

Отец ребёнка: Смоляков Никифор Матвеевич

Рождение ребёнка
05.07.1890

Дочь: Иноземцева Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Смоляков Никифор Матвеевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Рождение ребёнка
11.09.1893

Дочь: Захарова Любовь Никифоровна

Отец ребёнка: Смоляков Никифор Матвеевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Смоляков Никита Никифорович

Отец ребёнка: Смоляков Никифор Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1893
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