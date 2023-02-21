Гималетдинова Ольга Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гималетдинова Ольга Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1938

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гималетдинов Вил Мударисович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гималетдинов Вил Мударисович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гималетдинов Вил Мударисович

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
2003
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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