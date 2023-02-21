Гималетдинова Ольга Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1938
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гималетдинов Вил Мударисович
Рождение ребёнка
01.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гималетдинов Вил Мударисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2003