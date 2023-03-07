Соколовская (Нарижняя) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения14.04.1900
Дата смерти06.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
27.01.1927
Рождение ребёнка
1929
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1989
Похороны
Неизвестно