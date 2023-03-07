Соколовская (Нарижняя) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская (Нарижняя) Александра Степановна

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Место рождения

Новопавловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.04.1900

Дата смерти

06.01.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопавловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколовский Ермолай Ефимович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколовский Ермолай Ефимович

Рождение ребёнка
27.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколовский Ермолай Ефимович

Бондарево, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколовский Ермолай Ефимович

Бондарево, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколовский Ермолай Ефимович

Бондарево, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
06.01.1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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