Плесовских Евдокия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Евдокия Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Плесовских Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Викуловская волость
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Фекла Алексеевна

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Плесовских Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Плесовских Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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