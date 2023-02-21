Плесовских Евдокия Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Плесовских Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Викуловская волость
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Фекла Алексеевна
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Плесовских Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Плесовских Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно