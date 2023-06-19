Постнова (Кострова) Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПостнова (Кострова) Агафья Степановна

Постнова (Кострова) Агафья Степановна

Место рождения

Воронино, Курлаковская волость, Княгининский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

24.11.1888

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Костров Степан Васильевич

Мать: не указана

Воронино, Курлаковская волость, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Постнов Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Постнов Алексей Лукич

Бракосочетание
29.10.1878 ст.

Муж: Постнов Алексей Лукич

Григорово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.11.1888

Сын: Постнов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Постнов Алексей Лукич

Смерть
24.11.1888
Григорово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область