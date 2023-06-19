Постнова (Кострова) Агафья Степановна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти24.11.1888
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Костров Степан Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Постнов Алексей Лукич
Бракосочетание
29.10.1878 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1888
Сын: Постнов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Постнов Алексей Лукич
Смерть
24.11.1888