Ельчанинова Маргарита Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1956
Дочь: Курбацкая (Ельчанинова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Ельчанинов Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
18.09.1959
Сын: Ельчанинов Игорь Алексеевич
Отец ребёнка: Ельчанинов Алексей Трофимович
Смерть
Неизвестно