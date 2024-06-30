Ельчанинова Маргарита Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕльчанинова Маргарита Фёдоровна

Ельчанинова Маргарита Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельчанинов Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
19.03.1956

Дочь: Курбацкая (Ельчанинова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Ельчанинов Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
18.09.1959

Сын: Ельчанинов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Ельчанинов Алексей Трофимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.