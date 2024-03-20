Толстой Пётр Андреевич
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения1645
Дата смерти30.01.1729
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1685
Мать ребёнка: Саломонида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1686
Мать ребёнка: Саломонида Тимофеевна
Russian Empire
Работа или профессия
Неизвестно
государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра Великого, один из руководителей его секретной службы (Преображенского приказа и Тайной канцелярии), действительный тайный советник. Брат Ивана Андр... Показать все
Смерть
30.01.1729
Соловецкий монастырь, Архангелогородская губ., Россия
Похороны
Неизвестно
похоронен с западной стороны монастырского Преображенского собора