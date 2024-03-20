Толстой Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой Пётр Андреевич

Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

1645

Дата смерти

30.01.1729

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, Россия
Рождение ребёнка
1685

Сын: Толстой Иван Петрович

Мать ребёнка: Саломонида Тимофеевна

Рождение ребёнка
1686

Сын: Толстой Петр Петрович

Мать ребёнка: Саломонида Тимофеевна

Russian Empire
Работа или профессия
Неизвестно
государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра Великого, один из руководителей его секретной службы (Преображенского приказа и Тайной канцелярии), действительный тайный советник. Брат Ивана Андр... Показать все
Смерть
30.01.1729
Соловецкий монастырь, Архангелогородская губ., Россия
Похороны
Неизвестно
похоронен с западной стороны монастырского Преображенского собора
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