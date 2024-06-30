Меркушев Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркушев Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Меркушева (Черепкова) 2) Полина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркушева Милиция (Миля) Георгиевна
Мать ребёнка: Меркушева (Черепкова) 2) Полина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно