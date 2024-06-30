Меркушев Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушев Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева (Черепкова) 2) Полина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркушев Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Меркушева (Черепкова) 2) Полина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркушева Милиция (Миля) Георгиевна

Мать ребёнка: Меркушева (Черепкова) 2) Полина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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