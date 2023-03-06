Денисенко Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1947
Сын: Денисенко Валентин Петрович
Мать ребёнка: Раиса Андреевна
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
13.12.1952
Сын: Денисенко Сергей Петрович
Мать ребёнка: Раиса Андреевна
Орловка, Киргизия
Смерть
Неизвестно