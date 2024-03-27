Шакирзянов Хасан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шакирзянов Мухаммат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шакирзянов Касим (Шамун Фидаи) (Шамун Фидаи)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шакирзянов Гариф
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Шакирзянова) Марьям
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Саидов (Шакирзянова) Мунавар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Шакирзянов Тагир
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно