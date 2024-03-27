Шакирзянов Хасан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирзянов Хасан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шакирзянов Мухаммат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шакирзянов Касим (Шамун Фидаи) (Шамун Фидаи)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шакирзянов Гариф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Шакирзянова) Марьям

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Саидов (Шакирзянова) Мунавар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шакирзянов Габдрахман

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Шакирзянов Тагир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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