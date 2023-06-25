Вальтер Эмма Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальтер Эмма Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вальтер Генрих

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно