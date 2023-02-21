Кадышников Харитон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Кадышников Дмитрий Харитонович
Мать ребёнка: Анна Парфеновна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кадышников Василий Харитонович
Мать ребёнка: Анна Парфеновна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кадышников Павел Харитонович
Мать ребёнка: Анна Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Парфеновна
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область