Кадышников Харитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадышников Харитон

Кадышников Харитон

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Кадышников Дмитрий Харитонович

Мать ребёнка: Анна Парфеновна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Кадышников Василий Харитонович

Мать ребёнка: Анна Парфеновна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кадышников Павел Харитонович

Мать ребёнка: Анна Парфеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Парфеновна

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close