Бундакова (Костыгина) Мария Еваристовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бундакова (Костыгина) Мария Еваристовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1923

Дата смерти

08.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923

Отец: Костыгин Еварист Романович

Мать: Костыгина (Муравьева ) (Муравьева) Улита Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бундаков Анатолий Максимович

Рождение ребёнка
28.01.1947

Сын: Бешенцев Владимир Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.06.1953

Дочь: Магина (Бундакова) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Бундаков Анатолий Максимович

Рождение ребёнка
15.10.1954

Дочь: (Бундакова) Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Бундаков Анатолий Максимович

Смерть
08.08.2002

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