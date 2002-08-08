Бундакова (Костыгина) Мария Еваристовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1923
Дата смерти08.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1947
Сын: Бешенцев Владимир Валентинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.06.1953
Дочь: Магина (Бундакова) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Бундаков Анатолий Максимович
Рождение ребёнка
15.10.1954
Дочь: (Бундакова) Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Бундаков Анатолий Максимович
Смерть
08.08.2002