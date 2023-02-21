Барановский Владимир Степанович
Место рожденияХельсинки
Дата рождения13.09.1846
Дата смерти19.03.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Хельсинки
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1879