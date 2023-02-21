Барановский Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановский Владимир Степанович

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Место рождения

Хельсинки

Дата рождения

13.09.1846

Дата смерти

19.03.1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Хельсинки
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.03.1879
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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