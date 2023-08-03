Беляева Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти19.06.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Беляев Алексей Антониев
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Беляева) Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Беляев Алексей Антониев
Рождение ребёнка
07.03.1898
Дочь: Беляева Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Беляев Алексей Антониев
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 1898 Март 101об-102. – 19 7 8 Дарья. Восприемница- вдова Анастасия Игнатиева Бычихина, Берсенево.
Рождение ребёнка
16.05.1899
Отец ребёнка: Беляев Алексей Антониев
МК КАУ ВО 213.Т.2. стр.628 Ф.496.Оп.7.Д Отец Алексей Антониев Беляев уволенный в запас армии https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/433351#628
Смерть
19.06.1899
МК КАУ ВО 213.Т.2. стр.628 Ф.496.Оп.7.Д стр.696 Умерла в 34 года от горячки