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Беляева Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

19.06.1899

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Алексей Антониев

Рождение ребёнка
1896

Сын: Беляев Евфим Алексеевич

Отец ребёнка: Беляев Алексей Антониев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Беляева) Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Беляев Алексей Антониев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1898

Дочь: Беляева Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Беляев Алексей Антониев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 1898 Март 101об-102. – 19 7 8 Дарья. Восприемница- вдова Анастасия Игнатиева Бычихина, Берсенево.
Рождение ребёнка
16.05.1899

Сын: Беляев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Беляев Алексей Антониев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
МК КАУ ВО 213.Т.2. стр.628 Ф.496.Оп.7.Д Отец Алексей Антониев Беляев уволенный в запас армии https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/433351#628
Смерть
19.06.1899
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
МК КАУ ВО 213.Т.2. стр.628 Ф.496.Оп.7.Д стр.696 Умерла в 34 года от горячки

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