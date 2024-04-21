Баженова Елена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.2003
Сын: Баженов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Баженов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
10.07.2003
Сын: Баженов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Баженов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
20.09.2011
Дочь: Баженова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Баженов Александр Георгиевич