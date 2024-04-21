Баженова Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова Елена Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
10.07.2003

Сын: Баженов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Баженов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
10.07.2003

Сын: Баженов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Баженов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
20.09.2011

Дочь: Баженова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Баженов Александр Георгиевич

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