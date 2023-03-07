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Крупский Владимир Григорьевич
Крупский Владимир Григорьевич
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Место рождения
Пинск
, Брестская область
Дата рождения
30.07.1960
Пол
Мужской
Отец
Крупский Григорий Николаевич
1929 г.р.
Мать
Крупская (Шпаковская) Ольга Ивановна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1960
Отец:
Крупский Григорий Николаевич
Мать:
Крупская Ольга Ивановна
Пинск
, Брестская область
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