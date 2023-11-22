Арсенов ИВАН СТЕПАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсенов ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Арсенов ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсенов СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Арсенов МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсенова ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсенова ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсенов СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсенов АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсенов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсенов ИВАН ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсенов ПЕТР ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close