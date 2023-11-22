Арсенов ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арсенов СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсенова ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсенов АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно