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Барабонов Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1910

Дочь: Книга Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Барабонова Проскофья Павловна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Барабонова Зинаида Прокопьевна

Мать ребёнка: Барабонова Проскофья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабонова Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Барабонова Проскофья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабонова Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Барабонова Проскофья Павловна

Смерть
Неизвестно
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