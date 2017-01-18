Барыбин Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарыбин Андрей Александрович

Барыбин Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1919

Дата смерти

18.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1919

Отец: Барыбин Александр

Мать: Барыбина Степанида

Рождение ребёнка
20.09.1947

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Суслова Варвара Сергеевна

Рождение ребёнка
08.02.1950

Дочь: Галина Андреевна

Мать ребёнка: Суслова Варвара Сергеевна

Мурино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.12.1951

Дочь: Нина Андреевна

Мать ребёнка: Суслова Варвара Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Варвара Сергеевна

Смерть
18.01.2017
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close