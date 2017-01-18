Барыбин Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1919
Дата смерти18.01.2017
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1919
Отец: Барыбин Александр
Мать: Барыбина Степанида
Рождение ребёнка
20.09.1947
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Суслова Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
08.02.1950
Дочь: Галина Андреевна
Мать ребёнка: Суслова Варвара Сергеевна
Мурино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.12.1951
Дочь: Нина Андреевна
Мать ребёнка: Суслова Варвара Сергеевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.2017
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость