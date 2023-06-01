Магасумова (Шошина) Лариса Андреевна
Место рожденияСвердловская область, г. Серов
Дата рождения30.05.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1949
Отец: Шошин Андрей Алексеевич
Мать: Шошина Тамара Ивановна
Свердловская область, г. Серов
Бракосочетание
05.11.1970
Свердловская область, г Серов
Рождение ребёнка
02.07.1971
Отец ребёнка: Магасумов Юрий (Минулла) Николаевич (Ханифович)
Рождение ребёнка
02.06.1978
Дочь: Магасумова Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Магасумов Юрий (Минулла) Николаевич (Ханифович)
Свердловская область, г. Серов