Магасумова (Шошина) Лариса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магасумова (Шошина) Лариса Андреевна

Место рождения

Свердловская область, г. Серов

Дата рождения

30.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1949

Отец: Шошин Андрей Алексеевич

Мать: Шошина Тамара Ивановна

Свердловская область, г. Серов
Бракосочетание
05.11.1970

Муж: Магасумов Юрий (Минулла) Николаевич (Ханифович)

Свердловская область, г Серов
Рождение ребёнка
02.07.1971

Сын: Магасумов Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Магасумов Юрий (Минулла) Николаевич (Ханифович)

Рождение ребёнка
02.06.1978

Дочь: Магасумова Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Магасумов Юрий (Минулла) Николаевич (Ханифович)

Свердловская область, г. Серов