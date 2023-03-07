Головина (Хрестинина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Хрестинина) Нина Ивановна

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Место рождения

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.12.1982

Дочь: Чертагонова Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович

Рождение ребёнка
10.02.1984

Сын: Головин Иван Валерьевич

Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович

Рождение ребёнка
29.08.1987

Сын: Головин Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович

Рождение ребёнка
13.09.1989

Сын: Головин Виктор Валерьевич

Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович

Рождение ребёнка
01.02.1991

Сын: Головин Николай Валерьевич

Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович

Рождение ребёнка
12.11.1992

Дочь: Фадеева Лидия Валерьевна

Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович

Рождение ребёнка
29.09.1994

Сын: Головин Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Валерий Александрович

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