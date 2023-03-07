Головина (Хрестинина) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1982
Дочь: Чертагонова Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович
Рождение ребёнка
10.02.1984
Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович
Рождение ребёнка
29.08.1987
Сын: Головин Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович
Рождение ребёнка
13.09.1989
Сын: Головин Виктор Валерьевич
Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович
Рождение ребёнка
01.02.1991
Сын: Головин Николай Валерьевич
Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович
Рождение ребёнка
12.11.1992
Дочь: Фадеева Лидия Валерьевна
Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович
Рождение ребёнка
29.09.1994
Сын: Головин Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Головин Валерий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно