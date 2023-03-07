Михайлова (Цуканова) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения06.08.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.?
Отец: Цуканов Виктор
Рождение ребёнка
30.12.1978
Дочь: Полянская Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Лаппо Владимир
Рождение ребёнка
18.05.1982
Сын: Михайлов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Лаппо Владимир
Рождение ребёнка
18.05.1982
Сын: Михайлов Олег Владимирович
Отец ребёнка: Лаппо Владимир
Рождение ребёнка
16.01.1986
Дочь: Плужник Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Михайлов Владимир Максимович
Рождение ребёнка
16.09.1988
Дочь: Михайлова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Михайлов Владимир Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Максим Владимирович
Отец ребёнка: Михайлов Владимир Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно