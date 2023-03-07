Михайлова (Цуканова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Цуканова) Наталья Викторовна

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

06.08.?

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.?

Отец: Цуканов Виктор

Мать: Цуканова Валентина Кирилловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
30.12.1978

Дочь: Полянская Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Лаппо Владимир

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.05.1982

Сын: Михайлов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Лаппо Владимир

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.05.1982

Сын: Михайлов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Лаппо Владимир

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.01.1986

Дочь: Плужник Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Михайлов Владимир Максимович

Рождение ребёнка
16.09.1988

Дочь: Михайлова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Михайлов Владимир Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Максим Владимирович

Отец ребёнка: Михайлов Владимир Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Владимир Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Владимир Максимович

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