Чумакова Анна Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Чумаков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Чумаков Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно