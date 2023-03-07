Чумакова Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Анна Афанасьевна

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Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Чумаков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Чумаков Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Чумаков Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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