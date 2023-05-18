Чернов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1888

Дочь: Шаройко София Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно