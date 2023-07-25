Колесникова (Скрипникова) Ирина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1884
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Колесникова Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Колесников Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1893
Сын: Колесников Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Колесников Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
12.07.1898
Сын: Колесников Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Колесников Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
25.09.1900
Дочь: Колесникова Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Колесников Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Федосий Яковлевич
Отец ребёнка: Колесников Яков Алексеевич
Смерть
Неизвестно