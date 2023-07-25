Колесникова (Скрипникова) Ирина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Скрипникова) Ирина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1884

Муж: Колесников Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Колесникова Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Колесников Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
01.08.1893

Сын: Колесников Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Колесников Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
12.07.1898

Сын: Колесников Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Колесников Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
25.09.1900

Дочь: Колесникова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Колесников Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Федосий Яковлевич

Отец ребёнка: Колесников Яков Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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