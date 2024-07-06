Лутовинова Наталия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лутовинова Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Адамчик Иван

Мать: Адамчик Харитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караськова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Лутовинов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караськова Лутовинова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.04.1956

Дочь: Смерягина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Лутовинов Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно

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