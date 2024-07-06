Лутовинова Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Адамчик Иван
Мать: Адамчик Харитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Караськова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Лутовинов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Караськова Лутовинова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.04.1956
Дочь: Смерягина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Лутовинов Владимир Васильевич
Смерть
Неизвестно