Штенникова Ховронья Яковлева
Место рожденияГари
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Яков
Мать: не указана
взята тои же деревни крестьянская дочь Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/134853
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штенников Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Штенников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штенников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Штенников Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штенников Василий
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Штенников Прокофий Васильевич
Отец ребёнка: Штенников Василий
Смерть
Неизвестно