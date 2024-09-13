Штенникова Ховронья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штенникова Ховронья Яковлева

Место рождения

Гари

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Яков

Мать: не указана

взята тои же деревни крестьянская дочь Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/134853
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штенников Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Штенников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штенников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Штенников Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штенников Василий

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Штенников Прокофий Васильевич

Отец ребёнка: Штенников Василий

Смерть
Неизвестно

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