Печерских Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1956
Дата смерти14.10.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1977
Дочь: Островская Мария Вячеславовна
Отец ребёнка: Печерских Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
03.05.1984
Дочь: Страйстар Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Печерских Вячеслав Владимирович
Смерть
14.10.2016