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Печерских Людмила Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1956

Дата смерти

14.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1977

Дочь: Островская Мария Вячеславовна

Отец ребёнка: Печерских Вячеслав Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1984

Дочь: Страйстар Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Печерских Вячеслав Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.10.2016
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