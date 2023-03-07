Вотинцев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцев Тимофей

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Место рождения

Мальчевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мальчевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мальчевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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