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Бондарь Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Бондарь Адам Егоров

Отец ребёнка: Бондарь Яков Уласов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Устинья Егорова

Отец ребёнка: Бондарь Яков Уласов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Бондарь Иван Егоров

Отец ребёнка: Бондарь Яков Уласов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарь Яков Уласов

Смерть
Неизвестно
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