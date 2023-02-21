Бондарь Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бондарь Адам Егоров
Отец ребёнка: Бондарь Яков Уласов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Устинья Егорова
Отец ребёнка: Бондарь Яков Уласов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бондарь Иван Егоров
Отец ребёнка: Бондарь Яков Уласов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарь Яков Уласов
Смерть
Неизвестно